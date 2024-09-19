Лыжница Степанова: не думаю, что Загитова всерьез рассчитывала на грант

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова отреагировала на новости о том, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова подала заявку на грант на ледовое шоу «Алые Паруса» на 74 млн рублей.

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«Не думаю, что Алина всерьез рассчитывала на грант. Скорее, на бесплатную рекламу ее шоу — что и получила. Есть только один плохой отзыв — это отсутствие любого отзыва. Обращайтесь, научу», — написала Степанова в своём телеграм-канале, прикрепив совместное фото с Загитовой.

Напомним, ранее стало известно, что Алина Загитова подала заявку на грант в Президентского фонда культурных инициатив. Она появилась в последний день приёма, 10 сентября. Сумма гранта — 74 798 618 рублей, на составляет 100% от общих расходов на реализацию проекта, собственные средства в заявке не прописаны.