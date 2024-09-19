Объединения конькобежных федераций в России ждать не стоит

Объединения всероссийских конькобежных федераций в одну по примеру гимнастики ожидать не стоит. Об этом ТАСС рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

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"Не дождутся, - ответил Гуляев на вопрос о возможном объединении в России федераций по конькобежным видам спорта. - Фигурное катание - это фигурное катание, а коньки и шорт-трек - отдельно. Есть ведущие мировые державы, где фигурное катание, шорт-трек и коньки существуют отдельно. Так устроено в большинстве стран, и зачем мы должны изобретать велосипед?" Международный союз конькобежцев (ISU) включает в себя конькобежный спорт, шорт-трек и фигурное катание. "ISU на таком объединении абсолютно не настаивает, более того, там даже поддержали разделение объединенной федерации в Казахстане несколько месяцев назад. Позиция ISU в этом вопросе очень гибкая", - отметил он.

В середине августа президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что предложил объединить всероссийские федерации по гимнастическим видам в одну. Глава организации обратился с этой инициативой к федерациям художественной гимнастики, прыжков на батуте, аэробики и акробатики. В сентябре Министерство спорта России подтвердило объединение гимнастических федераций в одну организацию. Конференция, на которой состоится объединение всероссийских гимнастических федераций в одну организацию, состоится в Москве в октябре.