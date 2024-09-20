Семья Виктора Ана столкнулась с гонениями из-за выступлений за Россию

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан и его семья столкнулись с гонениями от южнокорейских чиновников из-за его успешной карьеры в составе сборной России, сообщил глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев. Деловая газета «Взгляд»

«Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России», — заявил Гуляев. Он добавил, что у российской стороны остается связь с Аном, однако он попросил не приглашать его на работу в страну. Lenta.ru

Виктору Ану (имя при рождении - Ан Хён Су) 38 лет, он получил российское гражданство в 2011 году. До этого он представлял Южную Корею и в составе ее национальной команды выиграл четыре медали на Олимпиаде в Турине - три золотые и одну бронзовую. На Олимпийских играх в Сочи Виктор Ан в составе сборной России завоевал три золотые и одну бронзовую медаль. Игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане спортсмен вынужден был пропустить из-за отсутствия приглашения от Международного олимпийского комитета. ТАСС