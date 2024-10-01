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Призёр ЧМ по конькобежному спорту Данила Семериков намерен выступать за Узбекистан

Российский спортсмен, призёр чемпионата мира по конькобежному спорту Данила Семериков планирует выступать за сборную Узбекистана.

Призер ЧМ по конькобежному спорту Семериков намерен выступать за Узбекистан
© Чемпионат.com

«Данила Семериков, Денис Айрапетян и Даниил Ейбог намерены выступать за сборную Узбекистана, СКР (Союз конькобежцев России — Прим. «Чемпионата») дал им карантин в два года», — приводит слова президента СКР Николая Гуляева «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года. Вопрос о допуске спортсменов на международные старты рассматривался на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который проходил 27-28 сентября в Лозанне. Однако решение об отстранении оставили в силе.

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