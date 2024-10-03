В программу Паралимпиады 2030 года вошли шесть видов спорта

Международный паралимпийский комитет (МПК) одобрил включение шести видов спорта в соревновательную программу Паралимпиады 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

В программу Игр вошли горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей, сноуборд и керлинг. Эти же виды спорта были представлены на Паралимпийских играх 2022 года в Пекине, также по ним будут проходить соревнования на Паралимпиаде 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

24 июля Международный олимпийский комитет (МОК) условно делегировал Франции право на проведение Олимпиады и Паралимпиады 2030 года. Игры планируется провести в двух французских регионах: Овернь - Рона-Альпы и Прованс - Альпы - Лазурный берег. 25 июля в заявку Франции вошел итальянский Турин.