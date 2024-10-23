Пехштайн намерена отсудить у ISU €8 млн за несправедливую дисквалификацию

Судебное разбирательство немецкой конькобежки Клаудии Пехштайн может быть закрыто 24 октября, спортсменка требует €8 млн у Международного союза конькобежцев (ISU) за несправедливую дисквалификацию в 2009 году. Об этом сообщает газета Sportschau.

В 2009 году Пехштайн была дисквалифицирована на двухлетний срок на основании абнормальных показателей анализа крови, из-за чего была вынуждена пропустить Олимпиаду 2010 года в Ванкувере. Спортсменка подавала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), но та была отклонена. По окончании срока дисквалификации несколько функционеров ISU признали, что допустили ошибку.

В феврале 2019 года CAS выплатил Пехштайн €8 тыс. в качестве компенсации за лишение ее права на справедливое разбирательство. Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил апелляцию Пехштайн на решение CAS, но обязал выплатить спортсменке компенсацию.

Немка обвиняла CAS в недостаточной независимости и беспристрастности в разбирательстве дела о дисквалификации. ЕСПЧ назвал претензии Пехштайн слишком расплывчатыми и гипотетическими. При этом суд согласился с Пехштайн в вопросе, который касается публичных слушаний. ЕСПЧ считает, что слушания должны были быть открытыми, а CAS нарушил право спортсменки на справедливое судебное разбирательство.

Пехштайн 52 года, она является пятикратной победительницей Олимпийских игр. Также на ее счету две серебряные и две бронзовые медали Олимпиад. В активе спортсменки шесть золотых наград чемпионатов мира и три медали высшей пробы европейских первенств.