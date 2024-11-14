Победительница КР по скелетону не намерена менять спортивное гражданство

Победительница Кубка России - 2024 по скелетону в личной гонке Ульяна Усынина не допускает для себя возможности выступать на международных соревнованиях под флагом другой страны. Об этом 22-летняя спортсменка сообщила ТАСС.

"До отстранения я три сезона ездила на международные старты, не хватает мне сейчас, конечно, соревновательного разнообразия, надоедает на одном месте постоянно сидеть, - рассказала Усынина. - Сомневаюсь, что на ближайшую Олимпиаду нас допустят, поэтому я уже внутри себя нацеливаюсь на следующую".

"О возможности сменить спортивное гражданство, чтобы получить шанс быстрее вернуться на международные старты, я вообще не думаю. Готова ли выступать под нейтральным флагом? Такое условие допуска меня тоже напрягает, но это все равно лучше, чем ничего. Хотя хочется выступать именно за нашу страну, чтобы все видели и знали", - добавила спортсменка.

На Кубке России в Сочи Усынина стала обладательницей золотой и серебряной наград. "Конечно, немного обидно от того, что совсем немного мне не хватило до второго золота Кубка России, в эстафете отставание от первого места составило всего 0,01 секунды. Надеюсь, что этот сезон будет моим, ранее я очень часто останавливалась на соревнованиях в шаге от медалей. Верю, что весной на чемпионате страны у меня все получится", - сказала спортсменка.

"Что касается предыдущего сезона, то большую его часть я пропустила из-за травмы. Вернулась только к чемпионату страны, где заняла четвертое место в личной гонке и третье - в эстафете", - заключила Усынина.

Российские бобслеисты и скелетонисты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) после обострения ситуации на Украине. В середине июня в США проходил очередной конгресс IBSF, который не стал обсуждать вопрос возможности возвращения россиян по причине того, что политическая ситуация в мире не изменилась по сравнению с весной 2022 года.