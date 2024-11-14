Этап конькобежного Кубка России могут отменить из‑за теплой погоды в Петербурге

Этап конькобежного Кубка России могут отменить из‑за теплой погоды в Санкт‑Петербурге
Второй этап Кубка России по конькобежному спорту могут отменить из‑за слишком теплой для подготовки льда температуры в Санкт‑Петербурге, сообщил «Матч ТВ» директор по развитию Союза конькобежцев России Александр Харченко.
Соревнования должны начаться 15 ноября на открытом катке имени Демьяна Бедного. 14 ноября отменили раскатку.
— Можно сказать, что проведение соревнований находится под угрозой. Изучается возможность более интенсивной работы техники, поэтому решение будете приниматься позже. Это исключительно вопрос погоды, потому что эти холодильные установки рассчитаны на более холодную температуру, а если температура поднимается выше, это влечет за собой цепочку проблем, иногда нерешаемых. Сегодня, когда отменяли раскатку, это не был вопрос только температуры, был дождь с ветром, поэтому приняли такое решение, — сказал Харченко «Матч ТВ».