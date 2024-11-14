Этап конькобежного Кубка России могут отменить из‑за теплой погоды в Петербурге

Второй этап Кубка России по конькобежному спорту могут отменить из‑за слишком теплой для подготовки льда температуры в Санкт‑Петербурге, сообщил «Матч ТВ» директор по развитию Союза конькобежцев России Александр Харченко.

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Соревнования должны начаться 15 ноября на открытом катке имени Демьяна Бедного. 14 ноября отменили раскатку.