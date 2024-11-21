Совет FIS оставил в силе отстранение российских паралимпийцев

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставил в силе отстранение российских паралимпийцев от международных стартов. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

В 2022 году FIS приняла решение отстранить атлетов из России от участия в международных соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

"Международная федерация лыжного спорта и сноуборда направила в адрес ПКР информационные письма, согласно которым отстранение российских паралимпийцев по лыжным гонкам, горнолыжному спорту и сноуборду остается в силе до дальнейшего уведомления. В программу зимних Паралимпийских игр также входят соревнования по биатлону, керлингу на колясках и следж-хоккею. Международный союз биатлонистов и Всемирная федерация керлинга также не допускают российских атлетов до международных стартов. В соответствии с регламентом участия в соревнованиях нейтральных спортсменов мы не можем участвовать в командных видах спорта, то есть участие спортсменов в соревнованиях по следж-хоккею, которые находятся под эгидой Международного паралимпийского комитета, невозможно", - отметил Рожков.

"Если ситуация с недопуском к соревнованиям сохранится, то россияне пропустят квалификационные старты к зимним Паралимпийским играм 2026 года", - добавил глава ПКР.

Паралимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет с 6 по 15 марта 2026 года.