Cпортсменке вручили шампунь и полотенце вместо призовых

Немецкая спортсменка Селина Фрайтаг получила за победу в квалификации Two-Nights-Tour («Тур двух ночей») по прыжкам на лыжах с трамплина гигиенический набор: гель для душа, шампунь и четыре полотенца. Об этом пишет BR 24.

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По данным портала, «Тур двух ночей» является женским аналогом пользующегося значительным успехом у зрителей «Турнира четырех трамплинов».

«Мужчины получают 3 000 швейцарских франков за победу в квалификации, а я вчера получила партнерскую сумку с подарками за победу в квалификации. В нем был гель для душа и четыре полотенца. И это похоже на «к сожалению, у нас не осталось для вас даже 500 франков», — отметила Фрайтаг.

Бывший победитель «Турнира Четырех трамплинов» Свен Ханнавальд констатировал, что если бы заранее узнал о таком решении организаторов, то утром подошел бы к железнодорожному шлагбауму и занялся бы сбором пожертвований на женский приз.

По его словам, после инцидента он почувствовал себя «чрезвычайно неловко».