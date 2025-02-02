Конькобежцы Качанова и Казелин выиграли чемпионат России в спринтерском многоборье

Призер чемпионатов мира Дарья Качанова стала абсолютной чемпионкой России в спринтерском многоборье.

Она победила на всех четырех дистанциях, набрав рекордную на катка в Челябинске сумму баллов — 151,895. Во второй день турнира она выиграла на 500 и 1000 м с результатами 37,83 секунды и 1 минута 15,89 секунды соответственно.

Второй в общем зачете стала Ирина Кузнецова (38,98; 1.18,42) — 156,400. Третье место заняла Елена Еранина — 159,050 (39,86; 1.19,33).

У мужчин в спринтерском многоборье победил Михаил Казелин (140,530). Вторые «пятисотки» и «тысячу» он пробежал за 35,16 и 1.09,52.

Второй результат у Виктора Муштакова — 140,600 (35,25; 1.09,85). Третий — у Руслана Мурашова — 141,085 (35,43; 1.10,25).