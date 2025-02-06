В IIHF заявили о недопуске сборной России к Олимпиаде-2026

Автор материала на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) журналист Эндрю Подниекс написал, что сборную России не включат в список участников Олимпиады-2026.

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» « В м у ж с к о м т у р н и р е с о с т а в у ч а с т н и к о в б у д е т о т л и ч а т ь с я , к а к д е н ь и н о ч ь , в с р а в н е н и и с 2 0 1 4 г о д о м . П р е ж д е в с е г о , ч е т ы р е х с б о р н ы х , к о т о р ы е в ы с т у п и л и в С о ч и , в о о б щ е н е б у д е т н а т у р н и р е в М и л а н е : э т о к о м а н д ы А в с т р и и , Н о р в е г и и , Р о с с и и и С л о в е н и и » , — з а я в и л о н .

Решение о продлении отстранения сборной России IIHF приняла 4 февраля. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Взрослый чемпионат мира‑2026 пройдет в Швейцарии — в Цюрихе и Фрибурге.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.