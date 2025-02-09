Сноубордисты Валова и Степанко выиграли Кубок чемпионов в Москве

Сноубордистка Мария Валова заняла первое место на Кубке чемпионов в параллельном слаломе. Соревнования прошли в Москве.
Второе место заняла Яна Ульянова, третьей стала Ольга Найдякина. У мужчин первое место на турнире занял Ярослав Степанко, вторым стал Дмитрий Карлагачев, тройку лидеров замкнул Степан Наумов. Трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов не сумел дойти до финального этапа, выбыв в четвертьфинале.
"Классный старт, спасибо болельщикам, что пришли. Всем очень понравилось, особенно ребятам. Мы всегда рады приехать в Москву и соревноваться на этой трассе", - сказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
Кубок чемпионов прошел на территории спорткомплекса "Воробьевы горы". Турнир проводился при поддержке Департамента спорта города Москвы и Министерства спорта РФ.