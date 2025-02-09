Сноубордисты Валова и Степанко выиграли Кубок чемпионов в Москве

Сноубордистка Мария Валова заняла первое место на Кубке чемпионов в параллельном слаломе. Соревнования прошли в Москве.

Сноубордисты Валова и Степанко выиграли Кубок чемпионов в Москве
© ТАСС

Второе место заняла Яна Ульянова, третьей стала Ольга Найдякина. У мужчин первое место на турнире занял Ярослав Степанко, вторым стал Дмитрий Карлагачев, тройку лидеров замкнул Степан Наумов. Трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов не сумел дойти до финального этапа, выбыв в четвертьфинале.

"Классный старт, спасибо болельщикам, что пришли. Всем очень понравилось, особенно ребятам. Мы всегда рады приехать в Москву и соревноваться на этой трассе", - сказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Кубок чемпионов прошел на территории спорткомплекса "Воробьевы горы". Турнир проводился при поддержке Департамента спорта города Москвы и Министерства спорта РФ.

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