Сноубордисты Валова и Степанко выиграли Кубок чемпионов в Москве

Сноубордистка Мария Валова заняла первое место на Кубке чемпионов в параллельном слаломе. Соревнования прошли в Москве.

Второе место заняла Яна Ульянова, третьей стала Ольга Найдякина. У мужчин первое место на турнире занял Ярослав Степанко, вторым стал Дмитрий Карлагачев, тройку лидеров замкнул Степан Наумов. Трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов не сумел дойти до финального этапа, выбыв в четвертьфинале.

" К л а с с н ы й с т а р т , с п а с и б о б о л е л ь щ и к а м , ч т о п р и ш л и . В с е м о ч е н ь п о н р а в и л о с ь , о с о б е н н о р е б я т а м . М ы в с е г д а р а д ы п р и е х а т ь в М о с к в у и с о р е в н о в а т ь с я н а э т о й т р а с с е " , - с к а з а л г л а в а Ф е д е р а ц и и с н о у б о р д а Р о с с и и Денис Тихомиров.

Кубок чемпионов прошел на территории спорткомплекса "Воробьевы горы". Турнир проводился при поддержке Департамента спорта города Москвы и Министерства спорта РФ.