Гричука дисквалифицировали на чемпионате России в Сочи

Саночник из Пермского края Савелий Гричук вынужден был досрочно завершить выступление на чемпионате России в классических заездах на одноместных санях из-за дисквалификации. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР), после первого заезда судьи провели технический осмотр инвентаря спортсмена и выявили недовес.

После первой попытки 17-летний Гричук занимал 11-е место среди 20 участников соревнований.

"У него был выявлен недовес саней. У нас по правилам минимальный вес саней составляет 21 кг, а у него было только 20,5 кг", - рассказали в пресс-службе.

Победу в сумме двух заездов одержал трехкратный чемпион России Роман Репилов, второе место занял Семен Павличенко, третьим был Александр Горбацевич. В женских одиночках победу праздновала София Мазур, серебро досталось Дарье Олесик, бронза - Ксении Шамовой.

В мужских двойках первое место заняли Андрей Богданов и Юрий Прохоров, второй результат показали Лев Романов и Владислав Веремеенко, третьими были Александр Денисьев и Владислав Антонов. В женских двойках первенствовали Екатерина Фомина и Полина Григорьева, второе место у Елизаветы Менуховой и Вероники Захарченко, третье - у Виктории Демченко и Олеси Михайленко. В командной эстафете золото завоевала сборная Пермского края, серебро досталось красноярским саночникам, бронза - москвичам.