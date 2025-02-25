МОК призвал допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2026

МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года. Об этом пишет РИА Новости.

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В МОК отметили, что летняя Олимпиада 2024 года в Париже, в которой приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе, стала успешным прецедентом.

Комитет намеревается реализовать подобную схему на зимних Олимпийских играх 2026 года. Вместе с тем, для ее реализации федерации должны предоставить российским и белорусским спортсменам возможность пройти квалификацию.

«Они не говорят: «Делайте это, иначе вы не получите от нас никакого финансирования». Но они совершенно ясно заявляют, что хотят найти решение, которое позволит нейтральным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх», — прокомментировали инициативу МОК в Международном союзе биатлонистов.

Напомним, что Международный союз биатлонистов и Международная федерация лыжного спорта и сноуборда в 2022 году отстранили российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.