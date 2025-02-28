Журова прокомментировала непопадание сына на отбор на Олимпиаду-2026

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала непопадание сына Ярослава Черненко в список конькобежцев на отбор на Олимпийские игры — 2026. Ее слова приводит РИА Новости.

Журова отметила, что 21-летний спортсмен сможет претендовать на участие только в случае расширения состава.

«Он молод. Я даже не думала, что он так рано будет претендовать. Сейчас ему тяжело бороться за медали. На следующих Играх он будет более опытным спортсменом. Пусть готовится к следующему циклу», — заявила она.

Ранее рекордсмен мира на дистанции 500 метров конькобежец Павел Кулижников отреагировал на то, что не попал в список спортсменов для квалификации на Игры в Италии.

«Нас ограничили во всем, мы первенство бани бегали внутри России, и теперь они говорят — "допускаем"», — заявил он.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян к отбору на Игры-2026, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. В квалификационных соревнованиях смогут принять участие по одному атлету или паре в каждой дисциплине. Российские фигуристы, конькобежцы и представители шорт-трека выступят в нейтральном статусе.