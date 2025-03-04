«Это твой вайб». Стал известен девиз зимних Олимпийских игр-2026 в Милане
Международный олимпийский комитет (МОК) назвал девиз для зимних Игр-2026, которые пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).
Организаторы выбрали слоган «IT’s Your Vibe» («это твоя атмосфера», «это твой вайб», «это твое настроение»). Первое слово IT оформлено прописными буквами, символизируя название страны-хозяйки – Italy.
По задумке авторов, девиз отражает общую природу Игр и взаимосвязь всех, кто имеет к ним отношение: спортсменов, болельщиков, волонтеров и многих других.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля следующего года.