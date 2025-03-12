Шорт-трекист раскрыл, чем будет заниматься в случае непопадания на ОИ-2026

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, чемпион мира-2015 российский шорт-трекист Семён Елистратов раскрыл, чем будет заниматься в случае непопадания на Олимпиаду-2026 в Италию. Спортсмен ещё не получил нейтральный статус для выступления на международных стартах.

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— ⁠Что будет, если останешься без Олимпиады?

— Я спокойно к этому отношусь. Я буду так же жить, дышать, кушать, любить свою жену, любить своего сына, свою семью. Буду с благодарностью относиться к шорт-треку, к тому виду спорта, который мне всё дал. С благодарностью относиться к тренеру — Андрею Ивановичу Максимову. Ничего не изменится. Значит, так складывается жизнь для меня. Вот и всё.

Конечно же, сказать, что я не расстроюсь и мне абсолютно всё равно — значит соврать. Но ничего не произойдёт страшного, буду жить дальше. Просто кто-то другой поедет на Олимпийские игры.

— Бегать в этом случае продолжишь?

— Это хороший вопрос, и на него я, наверное, отвечу всем, когда пройдет следующий сезон полностью. Я живу всегда четырехлетиями, от цикла к циклу. А дальше я буду обсуждать этот вопрос со своим тренером, с Андреем Ивановичем, буду разговаривать с семьёй, там уже будет видно, не загадываю, — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».