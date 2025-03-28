Лидер сборной России по бобслею намерен выступать только за свою страну

Лидер сборной России по бобслею Ростислав Гайтюкевич, не выступавший три года на международных стартах, не планирует менять спортивное гражданство, чтобы быстрее вернуться на зарубежные турниры. Об этом Гайтюкевич сообщил ТАСС.

"Да, я понимаю, что могу представлять большой интерес для сборных из других стран после того, как три сезона не выступал за национальную команду России, - рассказал Гайтюкевич. - Но никаких предложений о переходе мне не поступало. Почему? Я думаю, что наши зарубежные коллеги меня очень хорошо знают и понимают, что предлагать мне выступать за другую страну не имеет никакого смысла".

"Они знают, как я отношусь к своей стране и как я благодарен ей. Наше государство много в нас вложило и продолжает вкладывать и сейчас", - заключил спортсмен.

Олимпийский карантин, в течение которого пожелавший выступать за другую страну спортсмен не имеет возможности быть заявленным от нее на международные старты, составляет три года.

Российские бобслеисты и скелетонисты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) после обострения ситуации на Украине. В середине июня 2024 года в США проходил очередной конгресс IBSF, который не стал обсуждать вопрос возможности возвращения россиян по причине того, что политическая ситуация в мире не изменилась по сравнению с весной 2022 года.