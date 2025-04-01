Саночники и скелетонисты из Европы проявляют интерес к трассе в Сочи

Саночники и скелетонисты из Европы рассматривают возможность проведения тренировочных мероприятий на трассе в Сочи при подготовке к Олимпиаде-2026 в Италии. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Центра подготовки сборных команд России "Санки" Валентин Гетманов.

"Саночники и скелетонисты из ряда стран Европы уже сейчас интересуются, когда осенью начнет функционировать сочинская трасса", - рассказал Гетманов.

Собеседник ТАСС отметил, что в преддверии Игр-2022 в Пекине сочинская трасса была весьма востребована иностранными спортсменами, несмотря на коронавирус. Осенью 2024 года на ней тренировались грузинские саночники. Тогда же Гетманов рассказал ТАСС, что в случае изменения политической ситуации готовы приехать тренироваться в Россию саночники из США, Польши и Австрии.

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов во вторник сообщил ТАСС, что трасса в Кортина-д'Ампеццо, где в феврале 2026 года пройдут олимпийские турниры по бобслею, скелетону и санному спорту, очень похожа на сочинскую, что может дать определенное преимущество российским спортсменам в случае их допуска на Олимпиаду.