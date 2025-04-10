В международной федерации бобслея приступили к работе по возвращению россиян

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) начала работу над вопросом практического возвращения российских спортсменов в нейтральном статусе на свои соревнования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IBSF.

"Шаги, необходимые для практической реализации возвращения российских бобслеистов и скелетонистов в качестве нейтральных спортсменов на соревнования IBSF, в настоящее время разрабатываются IBSF и будут представлены конгрессу, - заявили в пресс-службе. - Можно ожидать, что это будет основано на аналогичном процессе, который применялся в летних видах спорта в преддверии и во время Олимпийских игр 2024 года в Париже".

29 марта делегаты внеочередного конгресса Международной федерации бобслея и скелетона приняли решение отложить рассмотрение вопроса о допуске российских спортсменов к участию в соревнованиях IBSF в качестве нейтральных спортсменов до следующего конгресса, который состоится 11 и 12 сентября 2025 года в итальянской Кортине-д'Ампеццо.

Российские бобслеисты и скелетонисты с марта 2022 года лишены возможности выступать на международных стартах из-за санкций, наложенных Международной федерацией бобслея и скелетона после обострения ситуации на Украине. Три последних сезона отечественные спортсмены вынуждены были соревноваться только на домашней трассе в Сочи, где зимой 2014 года проходили Олимпийские игры.