Губерниев объяснил необходимость трансляции Олимпиады

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил необходимость трансляции Олимпийских игр 2026 года в Италии. Его слова приводит Sport24.

Губерниев заявил, трансляция нужна не только болельщикам, но и спортсменам, которые позже вернутся на мировую арену — для них важно видеть лучших в деле. Он отметил, что любящие спорт понимают смысл показа Игр, а тем, кто против, советует просто не смотреть соревнования.

Ранее от трансляции Игр в России в случае недопуска россиян призвал отказаться боец смешанного стиля (MMA) Джефф Монсон.

«Какой смысл смотреть Олимпиаду, если одну из самых сильных стран просто не пускают на старт?» — отметил он.

На Игры-2026, которые пройдут в феврале, на данный момент квалифицировались фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Остальных россиян большинство федераций по зимним видам спорта не допускает до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде.