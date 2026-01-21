Российский скелетонист одержал 4-ю подряд победу на Кубке Европы

Российский скелетонист Владислав Семенов занял первое место на этапе Кубка Европы в швейцарском Санкт-Морице. Как сообщили ТАСС в Федерации бобслея России, победная серия Семенова теперь составляет четыре турнира.

Вторым стал итальянец Пьетро Дрованти, которого Семенов опередил на 0,72 секунды, третьим - австриец Александр Шлинтнер.

В активе россиянина есть также победы на двух этапах Кубка Европы, которые проходили в австрийском Инсбруке, и одна - на этапе в германском Винтерберге.

Россияне вынуждены выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Из-за того, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) с большим запозданием допустила россиян до участия в своих турнирах, Семенов и другие его соотечественники не имели возможность побороться за путевки на Олимпиаду-2026.