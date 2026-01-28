Олимпийский чемпион Вик Уайлд вступился за россиян

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд высказал своё мнение насчёт позиции Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда(FIS) по допуску россиян.

© МОК

«В вопросе возращения россиян FIS ведёт себя максимально трусливо. Их политика – отражение всей нынешней Европы, но в миниатюре. Большинство лыжников и сноубордистов с удовольствием бы снова соревновались с россиянами» - сказал Уайлд.

В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд(CAS) обязал FIS допустить российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Решение было принято после апелляции России на решение Совета FIS от 21 октября. Решение организации о недопуске было признано неправомерным.

Согласно решению CAS, российские атлеты могут участвовать в соревнованиях при соблюдении следующих условий: нейтральный статус(без флага и гимна) и соответствие критериям МОК для нейтральных атлетов(отсутствие добровольных связей с российскими силовыми структурами). Первыми были допущены российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Также были допущены спортсмены во фристайле, сноуборде, горных лыжах, прыжках с трамплина и лыжном двоеборье. Многие заявки были отклонены из-за несоответствия критериям нейтрального статуса.