Месси тренируется по индивидуальной программе перед ЧМ

Лионель Месси провел первую тренировку в расположении сборной Аргентины перед чемпионатом мира-2026. Тренировка состоялась 1 июня в Канзасе (США) по индивидуальной программе, сообщила Ассоциация футбола Аргентины (AFA).

Месси готовится к турниру после недавнего физического дискомфорта. 25 мая нападающий был заменен в концовке матча «Интер Майами» против «Филадельфии Юнион» (6:4) в МЛС. Клуб указал на наличие мышечной усталости левого подколенного сухожилия у 38-летнего аргентинца.

AFA отметила, что восстановление игроков, испытывающих дискомфорт или проходящих реабилитацию после травм, протекает успешно. Спортсмены показывают положительную динамику. Чемпионат мира начнется 11 июня. По результатам жеребьевки Аргентина сыграет в группе с Алжиром, Австрией и Иорданией.