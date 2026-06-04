Уругвай объявил состав на ЧМ

Тренерский штаб сборной Уругвая представил окончательную заявку команды для чемпионата мира по футболу 2026. В состав вошли 26 игроков.

В заявку оказались не включены нападающий «Интер Майами» Луис Суарес и защитник московского «Динамо» Николас Маричаль.

Вратари: Серхио Рочет («Интернасьонал», Бразилия), Фернандо Муслера («Эстудиантес», Аргентина) и Сантьяго Меле («Монтеррей», Мексика).

Защитники: Гильермо Варела («Фламенго»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Сантьяго Буэно («Вулверхэмптон»), Себастьян Касерес («Америка»), Матиас Оливера («Наполи»), Хоакин Пикерес («Палмейрас») и Матиас Винья («Ривер Плейт»).

Полузащита: Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Мартинес («Палмейрас»), Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Агустин Каноббио («Флуминенсе»), Хуан Мануэль Санабрия («Реал Солт Лейк»), Джорджиан де Арраскаэта («Фламенго»), Николас де ла Крус («Фламенго»), Родриго Саласар («Брага»), Факундо Пельистри («Панатинаикос»), Максимилиано Араухо («Спортинг») и Бриан Родригес («Америка»).

Нападающие: Родриго Агирре («Тигрес»), Федерико Виньяс («Овьедо») и Дарвин Нуньес («Аль-Хиляль»).

Уругвай выступит в группе H чемпионата мира. Его соперниками станут Саудовская Аравия, Кабо-Верде и Испания. Групповые матчи пройдут 16, 22 и 27 июня 2026 года.