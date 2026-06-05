Экс-вратарь «Спартака» рассказал, за кого будет болеть на ЧМ

Дасаев: «На ЧМ‑2026 буду болеть за сборную Испании»
Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что на чемпионате мира по футболу будет болеть за сборную Испании.
Испанцы — действующие чемпионы Европы. На чемпионате мира‑2026 они сыграют в группе Н с командами Кабо‑Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
— По возможности буду смотреть чемпионат мира. Буду болеть за сборную Испании, она мне импонирует, ее тренирует мой друг. С Де ла Фуэнте мы на протяжении двух лет играли в «Севилье». Хотелось бы видеть наших футболистов на таких крупных турнирах. Думаю, что все‑таки придет время и мы попадем.
— Как бы мы выступили на чемпионате мира в сильнейшем составе?
— Будет тяжело. Мы не участвовали на крупных турнирах на протяжении долгого времени, — заявил Дасаев в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».
«Матч ТВ» эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира, который пройдет c 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Игры турнира будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.
«Батракову надо еще сезон‑полтора отыграть в РПЛ. Что мы слышим про «ПСЖ», «Интер» и «Милан» — это бред» — Гришин
Дасаев: «На ЧМ‑2026 буду болеть за сборную Испании»
Глава НОК Сербии — о возможном допуске российских баскетболистов: «По моей информации, санкции скоро будут сняты. Сборной России не хватает»
«Батракову надо еще сезон‑полтора отыграть в РПЛ. Что мы слышим про «ПСЖ», «Интер» и «Милан» — это бред» — Гришин
Дасаев: «На ЧМ‑2026 буду болеть за сборную Испании»
Глава НОК Сербии — о возможном допуске российских баскетболистов: «По моей информации, санкции скоро будут сняты. Сборной России не хватает»