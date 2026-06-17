Роналду станет самым возрастным игроком в истории ЧМ
Криштиану Роналду вслед за Лионелем Месси станет вторым игроком в истории, сыгравшим на шести чемпионатах мира по футболу, сообщает Opta Sports.
41-летний португалец также установит рекорд как самый возрастной полевой игрок в стартовом составе в истории чемпионатов мира. Ранее на ЧМ-2026 со специальной нашивкой в честь шестого участия в турнире уже вышел Лионель Месси.
Для Роналду это уже шестой чемпионат мира в карьере — он дебютировал на первенстве планеты в 2006 году в возрасте 21 года. На его счету 22 матча и восемь голов на всех чемпионатах мира. Лучший результат португальца на чемпионатах мира — полуфинал в 2006 году. Сборная Португалии встретится со сборной Конго в среду, 17 июня, в 20:00 мск.
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