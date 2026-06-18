Англия выиграла три подряд стартовых матча ЧМ впервые в истории

Сборная Англии продлила победную серию в стартовых матчах чемпионата мира после победы над командой Хорватии. Встреча проходила на стадионе в Арлингтоне и завершилась со счетом 4:2 в пользу англичан. "Газета" вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Благодаря этой победе сборная Англии впервые в истории выиграла три стартовых матча подряд на чемпионатах мира. Ранее команда начинала турниры с побед над Тунисом (2:1) на ЧМ-2018 и Ираном (6:2) на ЧМ-2022. На 12-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти. На 36-й минуте Батурина сравнял счет. Кейн забил второй гол головой после подачи Райса на 42-й минуте. На 45+5-й минуте Муса вновь уравнял шансы.

Победный мяч на 47-й минуте забил Джуд Беллингем, ворвавшись в штрафную и пробив в дальний угол с рикошетом от штанги. На 84-й минуте Маркус Рашфорд увеличил преимущество до 4:2. Во втором туре группы L Англия встретится с Ганой 23 июня. Хорватия в следующем туре 24 июня сыграет с Панамой.

Чемпионат мира‑2026 стартовал 11 июня, завершится турнир 19 июля. Игры проходят в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.