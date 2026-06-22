Сборная Египта уверенно обыграла Новую Зеландию

Сборная Египта обыграла команду Новой Зеландии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча группы G прошла в Ванкувере и завершилась волевой победой египтян со счетом 3:1.

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В первом тайме отличился футболист новозеландской сборной Финн Серман, во второй половине встречи победу египтянам принесли голы Мостафы Зико, Мохамеда Салаха и Трезеге. Сборная Египта одержала первую в своей истории победу в финальных турнирах чемпионатов мира.

Команда с 4 очками возглавила турнирную таблицу группы G. Сборная Новой Зеландии (1 очко) располагается на четвертой строчке. В заключительном туре группового этапа сборная Египта сыграет с командой Ирана (2 балла), а сборная Новой Зеландии — с командой Бельгии (2).

Обе встречи пройдут 27 июня и начнутся в 6:00 (мск). Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.