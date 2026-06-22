Капитан «Спартака» раскритиковал новый формат ЧМ

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин раскритиковал новый формат чемпионата мира по футболу, при котором число участников финального турнира увеличилось с 32 до 48 команд. Об этом сообщает РИА Новости.
Футболист отметил, что не посмотрел ни одного полного матча.
«Удивило, что сборная Бельгии не победила. Рад, что Месси забил. Старый формат был интереснее. Некоторые команды слабоваты», — заявил Зобнин.
Ранее 13 футбольных федераций в совместном заявлении выступили с критикой президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина, который негативно отозвался о новом расширенном формате чемпионата мира.
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. В нем впервые принимают участие 48 команд.
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Кирилл Комбаров о росте цен в США: «Стало дороже, но это связано не только с ЧМ. Инфляция не дремлет, цены подросли в мире. 65 тысяч зрителей видел, ни одного свободного кресла»
Генич прокомментирует игры Аргентина – Австрия и Уругвай – Испания, Черданцев – матч Бразилии и Шотландии, Шнякин – Португалии и Узбекистана