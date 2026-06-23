Аршавин назвал Роналду проблемой

Роль Криштиану Роналду в сборной Португалии велика, но пользы от игрока на позиции нападающего практически нет. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал экс-футболист сборной России Андрей Аршавин.

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира команда Португалии сыграла вничью со сборной ДР Конго (1:1). Роналду не забивает за национальную команду на протяжении 10 матчей.

"В целом еще перед началом чемпионата было понимание, что Криштиану - это больше проблема для сборной Португалии. Если посмотреть по именам, там команда не хуже, чем у французов и испанцев. Но роль Роналду настолько большая, а КПД на позиции центрального нападающего невелик", - отметил Аршавин.

На групповом этапе португальцы 23 июня встретятся с командой Узбекистана, в ночь на 28 июня по московскому времени - с колумбийцами.