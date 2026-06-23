Аршавин назвал Роналду проблемой

Роль Криштиану Роналду в сборной Португалии велика, но пользы от игрока на позиции нападающего практически нет. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал экс-футболист сборной России Андрей Аршавин.
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира команда Португалии сыграла вничью со сборной ДР Конго (1:1). Роналду не забивает за национальную команду на протяжении 10 матчей.
На групповом этапе португальцы 23 июня встретятся с командой Узбекистана, в ночь на 28 июня по московскому времени - с колумбийцами.
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Андрей Аршавин: «Было понимание, что Роналду – проблема для сборной Португалии. Команда не хуже Франции и Испании. Но КПД на позиции центрального нападающего невелик»
Мартинес о Роналду: «Лучший пример того, как футболисту концентрироваться на вещах, на которые он способен повлиять: восстановление, подготовка, тренировки»
Месси шокировало количество журналистов после матча с Австрией: «Мы так никогда не закончим»
Андрей Аршавин: «Было понимание, что Роналду – проблема для сборной Португалии. Команда не хуже Франции и Испании. Но КПД на позиции центрального нападающего невелик»