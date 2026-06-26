Сборная Кот-д'Ивуара победила команду экс-тренера сборной России

На чемпионате мира по футболу завершился третий тур группового этапа в квартете Е. Сборная Кот-д'Ивуара со счетом 2:0 одержала победу над командой Кюрасао, которую возглавляет бывший наставник сборной России Дик Адвокат.

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Главным героем встречи стал нападающий ивуарийцев Николя Пепе. Уже на седьмой минуте Ян Дьоманд воспользовался ошибкой защитника сборной Кюрасао, перехватил мяч и прострелил в штрафную, где Пепе замкнул передачу. А во втором тайме форвард откликнулся на вертикальную передачу, развернулся, оставив за спиной соперника, вошел в штрафную и мощно пробил в дальний угол.

Таким образом, африканская команда завершила групповой этап с шестью очками и заняла второе место в группе, уступив лишь немецкой сборной, которая в своем матче третьего тура неожиданно проиграла эквадорцам — 1:2. Ивуарийцы напрямую вышли в 1/16 финала, они впервые в истории сыграют в плей-офф мирового первенства.

В этом квартете третьей стала сборная Эквадора. Благодаря победе над Германией она также обеспечила себе участие в плей-офф, поскольку точно войдет в число восьми лучших команд из 12, которые займут в своих группах третьи места.

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