Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал свой дебют на ЧМ-26. По словам Неймара, его дебют на текущем мундиале - великолепный момент.

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- Это был великолепный момент! Фантастический, на 100%! Спасибо, - приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

В ночь с 24 на 25 июня национальная команда Бразилии одержала победу над Шотландией в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026 года со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Винисиус Жуниор и Матеус Кунья. Неймар вышел на поле во втором тайме, дебютировав на ЧМ-26, но не отметился результативными действиями.