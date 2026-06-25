Неймар прокомментировал свой дебют на ЧМ-26
Нападающий сборной Бразилии Неймар прокомментировал свой дебют на ЧМ-26. По словам Неймара, его дебют на текущем мундиале - великолепный момент.
- Это был великолепный момент! Фантастический, на 100%! Спасибо, - приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
В ночь с 24 на 25 июня национальная команда Бразилии одержала победу над Шотландией в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2026 года со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Винисиус Жуниор и Матеус Кунья. Неймар вышел на поле во втором тайме, дебютировав на ЧМ-26, но не отметился результативными действиями.
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