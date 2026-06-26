Как Панама сыграет с Англией

На чемпионате мира в России славный форвард соперника не пощадил.

28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Панама — Англия. Игра пройдёт в Ист-Ратерфорде, США, на стадионе «Метлайф». Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.

Коэффициенты на матч Панама — Англия 28 июня 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.27. Победа сборной Панамы оценивается коэффициентом 12.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Панама — Англия

Ну что, как вам сборная Англии при Томасе Тухеле? Наверняка видели эти шутки: за 15 минут в начале второго тайма с Хорватией создали больше, чем за все годы под руководством ослепительного (смотреть на это было невозможно) Гарета Саутгейта. С первого же матча явили немыслимый для предыдущих 10 лет атакующий потенциал. Запихнули четыре мяча в ворота призёров двух предыдущих чемпионатов мира, пусть и очевидно прошедших свой пик. Без требований времени на раскачку, улучшение взаимопонимания и адаптацию. Вот так просто — с листа.

Впечатляет, конечно. Хотя гордиться рано. Сверхрезультативные матчи случались и при Саутгейте. Да не в отборочных циклах, а в самой что ни на есть финальной части чемпионата мира — 2018 в России. Дело было 24 июня в Нижнем Новгороде. Шесть забитых мячей при одном пропущенном. Гарри Кейн отгрузил «трёшку», пусть даже парочка голов и состоялась с пенальти! Кто был соперником? Вот тут-то и начинается самое интересное. Панама!

С одной стороны, прекрасная возможность сравнить те же команды спустя восемь лет. С другой — англичанам сейчас рвать жилы ни к чему. Гнаться за разницей мячей смысла нет, хватит обычной победы. Более того, вполне возможна ротация, турнирное положение позволяет. Но, конечно, в разумных пределах. Иначе можно поплатиться. Ведь сборная Панамы произвела неплохое впечатление.

Сразу скажем — ровно неплохое, не более того. Разумеется, уровень исполнителей скромный, а уж на фоне англичан и вовсе. Однако ж организованности и знания маневров хватает, чтобы наглухо ограничить стремительную атаку сборной Ганы (эх, не дотерпели буквально несколько минут!) и попить кровушки у опытнейшей Хорватии. Поставленная позиционная оборона, недурно налаженный ситуационный прессинг — вполне достаточно, чтобы не чувствовать себя беззащитными на первенстве мира.

На таком фоне сложнее всего подобрать достойную ставку. Перекос в линии, естественно, колоссальный. Сомневаться в победе сборной Англии сложно, но коэффициент на фаворита до неприличия скромный, а лезть в огромные форы опасно. В 3-м туре, когда фавориту осталось уладить формальности, случается всякое. От раскрепощения и выноса тела до раздолбайства и затяжных мучений.

Пожалуй, основной вариант — победа сборной Англии всухую за неожиданно приятные 2.10. Отыграть «на ноль» перед кубковым раундом психологически важно, тем же хорватам позволили многовато. Альтернатива для любителей риска — П2 по итогам 30 минут за 2.44. Быстренько создать преимущество, а уж потом сбавить обороты — знакомая схема. Как мы видели, проблем с агрессией при Тухеле у англичан нет.

Ставка: победа сборной Англии после 30 минут за 2.44.