Каковы шансы Ганы против Хорватии

Темп игры напрямую повлияет на шансы соперников.

28 июня состоится матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 Хорватия — Гана. Игра пройдёт в Филадельфии, США, на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.

Коэффициенты на матч Хорватия — Гана 28 июня 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение команде из Европы. Сделать ставку на победу сборной Хорватии предлагается с коэффициентом 1.63. Победа сборной Ганы оценивается коэффициентом 5.84. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.04.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Хорватия — Гана

Сразу скажем: ФИФА давно сделала выводы из тёмных страниц собственной истории, все матчи заключительного тура внутри групп проводятся в одно и то же время. Так что Хорватия с Ганой и Англия с Панамой выйдут на поле и закончат плюс-минус синхронно. Другое дело, что все они находятся в группе L, то есть будут знать расклады почти во всех квартетах. И прекрасно понимать, что им нужно, а ради чего можно особо не напрягаться.

Сборной Ганы, конечно, сильно повезло. В группе сразу с двумя однозначно опасными оппонентами вариант пройти дальше изначально просматривался строго один: любой ценой обыгрывать Панаму, а там видно будет. Всё же цепляться за очки сразу с двумя фаворитами откровенно сложно. По крайней мере, тем, кто не входит в десятку претендентов на Кубок мира. А у африканцев амбиции сравнительно умеренные.

Строго говоря, первый же тур имел все шансы оказаться последним. Дебютный тайм с Панамой выдался одним из самых скучных на всём ЧМ-2026, да и после перерыва было не сказать чтобы очень весело. Однако ж в концовке разок убежали на скорости, довели быструю атаку до ума — и забрали столь нужные три очка (1:0). Жить стало лучше, жить стало веселее. Моментально ощутили себя хозяевами жизни.

Хорваты, очевидно, прошли пик, хотя на пару славных выстрелов пороха наверняка хватит. Тягаться с нынешней Англией сложно: первый тайм выдержали, после перерыва разница в классе бросалась в глаза (2:4). А вот на ту же Гану опыта, мудрости и понимания футбола отдельных исполнителей должно хватить. Неудивительно, что команда из Европы видится явным фаворитом.

Впрочем, Гана ужасна в позиционном нападении, зато на свободном пространстве — совсем другое дело. Прорваться, проскочить, убежать, завершить — это всегда пожалуйста. У сборной же Хорватии центр поля, как бы помягче сказать, не самый скоростной. Есть подозрение, что подопечные Златко Далича начнут с оглядкой на свои ворота. Тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.82 смотрится здорово, предпосылок для града голов в дебюте тут не разглядеть. Если ищете что-то более классическое, подумайте о тотал меньше 2.5 гола за те же 1.82. Фавориту взвинчивать темп невыгодно, а аутсайдер банально не готов действовать от себя.

Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.82.