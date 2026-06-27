Определились 28 участников плей-офф ЧМ и девять пар 1/16 финала
Также в следующий раунд вышли Япония, Кабо-Верде и Гана. В 1/16 финала пройдут матчи Германия — Парагвай, Франция — Швеция, ЮАР — Канада, Нидерланды — Марокко.
Кроме того, вместе сыграют США — Босния и Герцеговина, Бразилия — Япония, Кот-д'Ивуар — Норвегия, Аргентина — Кабо-Верде, Австралия — Египет.
В плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждого квартета и восемь лучших третьих мест. Действующим чемпионом является Аргентина. Турнир завершится 19 июля.
Тренер Кабо-Верде: «У Аргентины есть Месси, которого считают лучшим игроком в истории. Сыграть с ними – честь. Мы маленькая страна, но боремся за то, чего хотим достичь»
Муслера после вылета Уругвая на фоне его ошибок: «К сожалению, мне не удалось хорошо выступить на ЧМ. Приношу извинения команде и всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно»
ДР Конго – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 02:30