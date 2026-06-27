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Определились 28 участников плей-офф ЧМ и девять пар 1/16 финала

Московский Комсомолец

Также в следующий раунд вышли Япония, Кабо-Верде и Гана. В 1/16 финала пройдут матчи Германия — Парагвай, Франция — Швеция, ЮАР — Канада, Нидерланды — Марокко.

Определились 28 участников плей-офф ЧМ и девять пар 1/16 финала
© Global Look Press

Кроме того, вместе сыграют США — Босния и Герцеговина, Бразилия — Япония, Кот-д'Ивуар — Норвегия, Аргентина — Кабо-Верде, Австралия — Египет.

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В плей-офф выходят по две лучшие сборные из каждого квартета и восемь лучших третьих мест. Действующим чемпионом является Аргентина. Турнир завершится 19 июля.

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