Модрич обошел Марадону по одному показателю

Хорватский полузащитник Лука Модрич превзошёл легендарного аргентинца Диего Марадону по числу матчей на чемпионатах мира. Выход в стартовом составе на игру третьего тура группового этапа против Ганы стал для 40-летнего хорвата 22-м на мундиалях.

Он сравнялся с Мануэлем Нойером и вышел на шестое место в истории турнира. Впереди только Лионель Месси (28), Лотар Маттеус (25), Мирослав Клозе (24), Криштиану Роналду (24) и Паоло Мальдини (23).

Модрич с июля 2025 года выступает за «Милан», а до этого с 2012 года играл за «Реал», с которым выиграл шесть Лиг чемпионов, пять клубных чемпионатов мира и множество титулов в Испании. В 2018 году он стал обладателем «Золотого мяча».

Чемпионат мира завершится 19 июля, действующий чемпион - Аргентина.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько россиян выбрали клубы НХЛ на драфте.