Кейн установил новый рекорд
Гарри Кейн забил гол в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Панамы и стал лучшим бомбардиром сборной Англии в истории турнира. Его 11-й мяч на мундиалях вывел его на чистое первое место в списке самых результативных игроков национальной команды, опередив Гари Линекера.
Теперь Кейн входит в десятку лучших бомбардиров чемпионатов мира, сравнявшись с венгром Шандором Кочишем и немцем Юргеном Клинсманом. Лидером по этому показателю является аргентинец Лионель Месси (18).
32-летний Кейн, выступающий за «Баварию» с 2023 года, с 82 голами остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира 2018 года в России он забил 6 мячей и стал лучшим снайпером турнира.
Чемпионат мира завершится 19 июля.
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