Кейн установил новый рекорд

Гарри Кейн забил гол в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира против Панамы и стал лучшим бомбардиром сборной Англии в истории турнира. Его 11-й мяч на мундиалях вывел его на чистое первое место в списке самых результативных игроков национальной команды, опередив Гари Линекера.

Теперь Кейн входит в десятку лучших бомбардиров чемпионатов мира, сравнявшись с венгром Шандором Кочишем и немцем Юргеном Клинсманом. Лидером по этому показателю является аргентинец Лионель Месси (18).

32-летний Кейн, выступающий за «Баварию» с 2023 года, с 82 голами остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На чемпионате мира 2018 года в России он забил 6 мячей и стал лучшим снайпером турнира.

Чемпионат мира завершится 19 июля.

Ранее сообщалось, что Модрич обошел Марадону по одному показателю.