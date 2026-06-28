Салаху диагностировали травму бедра

Капитану сборной Египта Мохамеду Салаху диагностировали растяжение мышц задней поверхности бедра. Об этом сообщает пресс-служба Египетской футбольной ассоциации (EFA).

Салах пожаловался на боль в задней поверхности бедра во время матча заключительного тура группы G чемпионата мира против Ирана (1:1). Футболист был заменен на 57-й минуте.

Сборная Египта в 1/16 финала 3 июля в Далласе сыграет с Австралией.

Салаху 34 года. С лета 2017 года он выступал за "Ливерпуль", который покинул по окончании минувшего сезона. В составе команды он принял участие в 442 матчах и забил 257 мячей, занимая третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. С "Ливерпулем" Салах стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также дважды выиграл Кубок лиги.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.