Глушаков раскритиковал организацию ЧМ

Денис Глушаков не скрывает, что нынешний чемпионат мира оставляет у него неоднозначные впечатления.

Экс-игрок "Спартака" признался, что многие матчи турнира оказываются настолько невыразительными, что он не всегда досматривает их до конца.

- Чаще всего я засыпаю под игры ЧМ-2026. Вижу много сообщений, что есть проблемы с организацией. В очередной раз убеждаюсь, что ЧМ в России был лучшим в истории, - приводит слова Глушакова Metaratings.ru.

Чемпионат мира - 2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Нынешний турнир стал первым в истории, где за трофей борются 48 национальных сборных.