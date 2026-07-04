Комличенко: Мексика пройдет Англию, 100%
Футболист "Локомотива" Николай Комличенко рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ-2026.
"Кто мой фаворит? Мексика (смеется). Там играет Монтес, мы за наших. Они пройдут Англию, 100%", - сказал Комличенко "Матч ТВ".
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Сборная Мексики встретится с Англией 6 июля в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026. Матч пройдет на арене "Ацтека" в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.
За североамериканскую национальную команду выступает защитник "Локомотива" Сесар Монтес. Футболист провел 3 матча на текущем мундиале.
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