Сенатор из Парагвая оскорбила Мбаппе

Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья оскорбила нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Слова сенатора приведены на ее странице в Х.

Амарилья назвала Мбаппе уродливым.

«Колонизированный камерунец, упорно притворяющийся французом. Высокомерный и разбогатевший. Весь матч он нервничал и был до смерти напуган, как и вся его команда, они не смогли забить ни одного гола и победили по случайности», — написала Амарилья.

Также сенатор заявила, что футболисты сборной Парагвая должны были дать пощечину Мбаппе после матча 1/8 финала чемпионата мира, в котором победу со счетом 1:0 одержали французы.

«Парень не научился даже писать, пил кокосовое молоко вместо материнского, а самыми образованными из тех, кого он слышал, были шимпанзе. Вратарь Орландо Хиль должен был показать ему средний палец», — заявила Амарилья.

Мбаппе стал автором единственного гола в игре с парагвайцами. Благодаря его точному удару с пенальти, Франция вышла в 1/4 финала, где встретится со сборной Марокко. Игра пройдет 9 июля в Фоксборо, США. Она начнется в 23:00 по московскому времени.