Глушаков восхитился игрой Месси

Бывший футболист московского «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков рассказал своё впечатление об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после матча 1/8 финала на мундиале-2026. Действующие чемпионы мира одержали победу над Египтом (3:2).

«Великий футболист, который делает результат и доказывает всем, что не в возрасте дело, и что в 39 можно быть не хуже молодых. Лучший игрок в истории футбола. Я с самого начала турнира болею за Аргентину и буду делать это до конца», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

На 21-й минуте матча Месси не реализовал пенальти в ворота сборной Египта, позже он сыграл ключевую роль в камбеке «Альбиселесте»: 39-летний футболист на 79-й минуте ассистировал Кристиану Ромеро, спустя четыре минуты поразил ворота египтян сам.

В компенсированное ко второму тайму время победу Аргентине принёс точный удар головой Энцо Фернандеса.

Путёвку в полуфинал мирового первенства «Альбиселесте» разыграют со швейцарцами 12 июля.