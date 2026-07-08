Глушаков восхитился игрой Месси в 1/8 финала ЧМ-26
Бывший футболист московского «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков рассказал своё впечатление об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси после матча 1/8 финала на мундиале-2026. Действующие чемпионы мира одержали победу над Египтом (3:2).
«Великий футболист, который делает результат и доказывает всем, что не в возрасте дело, и что в 39 можно быть не хуже молодых. Лучший игрок в истории футбола. Я с самого начала турнира болею за Аргентину и буду делать это до конца», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».
На 21-й минуте матча Месси не реализовал пенальти в ворота сборной Египта, позже он сыграл ключевую роль в камбеке «Альбиселесте»: 39-летний футболист на 79-й минуте ассистировал Кристиану Ромеро, спустя четыре минуты поразил ворота египтян сам.
В компенсированное ко второму тайму время победу Аргентине принёс точный удар головой Энцо Фернандеса.
Путёвку в полуфинал мирового первенства «Альбиселесте» разыграют со швейцарцами 12 июля.
«На эту Бразилию тошно смотреть – где их техника, контроль мяча? Неймар создает что-то в конце матча с Норвегией, где все остальные? Роналдо бы уничтожил вратаря на месте Эндрика». Джоркаефф о ЧМ
Упамекано о словах парагвайского сенатора Амарильи про Мбаппе: «Мы должны продолжать борьбу с расизмом, подобные высказывания недопустимы. Мы поддерживаем Килиана»
Балогун после вылета с ЧМ: «Футбол в США будет развиваться, будущее принадлежит тем, кто не перестает верить. Это придаст нам сил, мы вернемся – за нацию, за флаг»