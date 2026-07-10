Мбаппе обошел Месси в гонке бомбардиров ЧМ-26

Французский нападающий Килиан Мбаппе забил гол и отдал результативную Усману Дембеле в матче его команды против Марокко в четвертьфинале ЧМ-26. Благодаря этому он обошел капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в таблице бомбардиров турнира.

Поздно вечером 9 июля сборная Франции в четвертьфинале обыграла команду Марокко 2:0, и стала первой командой, вышедшей в полуфинал чемпионата мира. Нападающий Килиан Мбаппе в первом тайме не сумел реализовать пенальти, назначенный аргентинским арбитром Факундо Тельо на 25 минуте встречи за нарушение марокканского футболиста Мазрауи против него же. Мбаппе пробил не очень сильно в левый угол и марокканский голкипер Яссин Буну легко поймал мяч.

Первый тайм завершился нулевой ничьей. Во втором тайме на 60 минуте Мбаппе забил первый гол в ворота сборной Маррокко, а через пять минут отдал голевую передачу Усману Дембеле, который и установил окончательный счет встречи 2:0.

Французы стали первой командой, вышедшей в полуфинал ЧМ-26, который состоится 14 июля в 22-00, в котором они сыграют против победителя пары Испания — Бельгия, чей четвертьфинальный поединок пройдет 10 июля в 22-00.

Забитый гол в ворота Марокко стал 8 для Мбаппе на этом чемпионате. Ровно столько же на счету Месси, однако благодаря двум результативным передачам француз пока обгоняет аргентинца в таблице бомбардиров ЧМ-26. Аргентина свой четвертьфинальный матч против Швейцарии проведет 12 июля в 4 часа утра по московскому времени.

Также на счету Мбаппе стало 20 голов в финальных этапах чемпионат мира, для этого ему понадобилось 20 матчей. У Месси 21 гол в 31 матче.