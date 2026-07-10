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Франция — в 1/2 финала ЧМ-2026. Главное к утру

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Победа Франции в матче 1/4 финала ЧМ-2026 с Марокко, первый нереализованный пенальти французского форварда Килиана Мбаппе.

Франция — в 1/2 финала ЧМ-2026. Главное к утру
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  1. Франция победила Марокко и вышла в полуфинал ЧМ-2026, у Мбаппе — гол+ассист.
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