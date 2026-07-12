Месси первым в истории отдал 10 голевых передач на ЧМ

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси продолжает переписывать футбольную историю. В четвертьфинальном поединке против Швейцарии он стал первым игроком на планете, кому покорилась отметка в 10 результативных пасов на чемпионатах мира.

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Юбилейный ассист 39-летний ветеран оформил на Алексиса Мак Аллистера, после чего счет в матче был открыт. Ранее, на предыдущей стадии турнира, аргентинец уже обновил рекорд по числу голевых передач, опередив по этому показателю легендарного Диего Марадону.

Сейчас Месси защищает цвета клуба MLS "Интер Майами". До переезда в США он играл в испанской "Барселоне" и французском "Пари Сен-Жермен".

В коллекции нападающего — победа на ЧМ-2022, олимпийское золото Пекина и восемь "Золотых мячей". Нынешний мундиаль принимают США, Канада и Мексика, финал запланирован на 19 июля.