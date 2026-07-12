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Месси первым в истории отдал 10 голевых передач на ЧМ

Московский Комсомолец

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси продолжает переписывать футбольную историю. В четвертьфинальном поединке против Швейцарии он стал первым игроком на планете, кому покорилась отметка в 10 результативных пасов на чемпионатах мира.

Месси первым в истории отдал 10 голевых передач на ЧМ
© Московский Комсомолец

Юбилейный ассист 39-летний ветеран оформил на Алексиса Мак Аллистера, после чего счет в матче был открыт. Ранее, на предыдущей стадии турнира, аргентинец уже обновил рекорд по числу голевых передач, опередив по этому показателю легендарного Диего Марадону.

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Сейчас Месси защищает цвета клуба MLS "Интер Майами". До переезда в США он играл в испанской "Барселоне" и французском "Пари Сен-Жермен". 

В коллекции нападающего — победа на ЧМ-2022, олимпийское золото Пекина и восемь "Золотых мячей". Нынешний мундиаль принимают США, Канада и Мексика, финал запланирован на 19 июля.

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