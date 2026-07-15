Месси стал самым возрастным игроком в полуфинале ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в полуфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Англии установил рекорд как самый возрастной полевой футболист, сыгравший в 1/2 финала ЧМ, сообщает Squawka.

Месси принял участие в матче в возрасте 39 лет и 21 день.

Предыдущее достижение принадлежало немцу Фрицу Вальтеру и шведу Гуннару Грену, которые в полуфинале ЧМ-1958 имели возраст 37 лет и 236 дней. Таким образом, Месси превзошел их почти на два года. Абсолютный рекорд для всех игроков принадлежит англичанину Питеру Шилтону, вышедшему на поле в полуфинале 1990 года в возрасте 40 лет и 289 дней.

Полуфинал Аргентина — Англия начался в 22.00 по московскому времени. «Газета» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня в США, Мексике и Канаде, он продлится до 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее Гарри Кейн установил рекорд сборной Англии в матче ЧМ против Аргентины.