Испания обыгрывает Францию после первого тайма
Завершился первый тайм полуфинального матча чемпионата мира - 2026 между сборными Франции и Испании. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе испанской национальной команды.
Единственный мяч в первой половине встречи был забит на 22-й минуте, когда нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль уверенно реализовал пенальти.
Победитель противостояния выйдет в финал мирового первенства, где встретится с сильнейшей командой пары Англия - Аргентина.
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