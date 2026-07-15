Макрон прокомментировал вылет Франции с ЧМ-2026

Президент Эмманюэль Макрон отреагировал на завершение полуфинального этапа ЧМ-2026 для сборной Франции.

В своем посте в Х он поздравил представителей Испании с успешным прохождением в финальный раунд соревнований.

Отдельно глава государства поблагодарил отечественную дружину за проявленную стойкость и верность национальным цветам.

Он признал, что результат встречи оказался тяжелым (поражение со счетом 0:2), однако акцентировал внимание на возрасте коллектива и его перспективности.

Согласно расписанию турнира, подопечные Дешама 19 июля в 00:00 мск вступят в борьбу за третье место.

Ранее болельщики потребовали исключить сборную Аргентины из розыгрыша Чемпионата мира. В Сети была создана петиция, обращенная к ФИФА, за которую проголосовало несколько миллионов человек.